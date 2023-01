Premier League : Jermaine Pennant en faillite

C’est une bien triste descente aux enfers pour Jermaine Pennant. L’ancienne star de la Premier League a été déclarée en faillite après avoir accumulé des dettes d’une valeur de plus d’un million de livres sterling auprès de différents créanciers, selon The Sun. Le milieu de terrain passé par Arsenal, Liverpool ou encore Leeds, doit une grosse somme d’argent notamment aux banques, aux conseils municipaux, aux entreprises de services publics, mais également au HMRC (département responsable de la collecte des taxes notamment).

La suite après cette publicité

Toujours selon le tabloïd britannique, une source proche de Pennant affirme qu’il « doit beaucoup d’argent liquide » et que ses dettes « envers le fisc et les banques sont énormes et s’élèvent à sept chiffres ». Elle rapporte également que l’ex-footballeur de 39 ans n’a pas respecté les paiements hypothécaires et que « il est probable qu’on lui enlève sa propriété ».

À lire

Premier League : Arsenal se casse les dents sur Newcastle, Manchester United confirme face à Bournemouth