Les mots forts d’Illia Zabarnyi sur ses débuts au PSG !

De passage en zone mixte après la victoire (1-0) du PSG face à l’OGC Nice, Illia Zabarnyi est revenu sur le scénario de cette rencontre. « Nice est une bonne équipe. C’était difficile, mais au final, on a fini par marquer. On a joué jusqu’à la fin. C’est le football, on a essayé, on a fait de notre mieux. La seconde période était mieux, plus intense, plus offensive ».

La suite après cette publicité

Relancé sur son adaptation dans la capitale française, le défenseur ukrainien en a également profité pour confier son bien-être. « Je me sens bien, j’adore ce club, les fans, l’équipe, le staff. Tout le monde essaie de m’aider. Ma mission est de faire de mon mieux pour l’équipe ». Titulaire ce samedi, l’international ukrainien sera en tribunes lors du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi, suite à son carton rouge contre le Bayer Leverkusen (2-6, le 21 octobre).