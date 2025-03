EdF : Didier Deschamps botte en touche sur Dembélé

Logiquement appelé en équipe de France pour le quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie, Ousmane Dembélé va arriver chez les Bleus dans la forme de sa vie (29 buts, 6 passes décisives en 36 matches). Et selon certains médias, Didier Deschamps pourrait surfer sur l’état de forme de son joueur en imitant Luis Enrique. En clair, Dembélé pourrait être le nouveau numéro 9 des Bleus, laissant Kylian Mbappé reprendre son couloir gauche. Interrogé à ce sujet, le sélectionneur n’a pas voulu confirmer la tendance.

« J’ai déjà répondu à cette question. Ousmane a toujours eu une adresse très élevée dans tout le travail spécifique. De par les efforts qu’il faisait, il avait moins de lucidité. Quand vous partez sur des sprints à haute intensité, il est plus près du but, il a une position qui est axiale au départ. Il sent bien les coups. Aujourd’hui, comme il est en pleine confiance, il a une efficacité très élevée. Je lui ai dit d’ailleurs s’il pouvait en garder un peu pour nous. Kylian est un attaquant axial qui aime avoir de la liberté. Il y a une position de départ, après c’est une complémentarité. Dans l’idéal, c’est de mettre les joueurs dans leur meilleure position », a-t-il confié en conférence de presse.