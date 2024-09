L’Espagne domine le Ballon d’Or, divorce acté entre Casemiro et Manchester United

5 Espagnols nommés au Ballon d’Or !

En Espagne, le journal AS nous offre une superbe une dédiée aux nommés pour le Ballon d’Or. Le journal dresse un constat simple, c’est l’Espagne qui domine le Ballon d’Or. Et oui, quelle que soit la catégorie, les potentiels vainqueurs ont tous un lien avec le pays ibérique, reflétant ainsi la bonne santé du football espagnol, que ce soit en club avec le Real ou en sélection avec la Roja. Pour le Ballon d’Or masculin, on retrouve Vinicius Jr, Bellingham, Valverde, Carvajal, Rüdiger, Mbappé et Kroos du Real Madrid. Les deux premiers cités sont annoncés comme les grands favoris. L’Espagne compte cinq nommés grâce à l’Euro remporté avec Rodrigo, Carvajal, Dani Olmo, Nico Williams et Lamine Yamal. Même pour l’entraîneur de l’année, il y a trois Espagnols avec De la Fuente, Xabi Alonso et Guardiola et un autre qui dirige un club espagnol en la personne d’Ancelotti. Domination totale.

Manchester United en a marre de Casemiro

Galatasaray veut tenter un autre gros coup après avoir chipé Victor Osimhen. D’après les informations de The Times, le club turc aimerait bien s’attacher les services de Casemiro en prêt. Les noms de Weston McKennie et d’Adrien Rabiot sont également cités. Manchester United souhaiterait se débarrasser du Brésilien, lui qui possède un salaire mirobolant de près de 360 000€ par semaine et qui voit son niveau tombé en chute libre, en témoigne sa prestation catastrophique face à Liverpool, lui qui a été coupable sur les deux premiers buts. Plusieurs clubs saoudiens suivent son cas avec attention comme le révèle Isport. Le Sun annonce de son côté que ce transfert s’annonce compliqué étant donné que le Brésilien est déterminé à renverser la vapeur et s’imposer chez les Mancuniens.

Luciano Spalletti innove

Gros choc demain entre l’Italie et la France dans le cadre de la Ligue des Nations. Et l’heure est à la révolution chez la Squaddra Azzura comme le décrit la Gazzetta dello Sport. Le coach Luciano Spalletti, conforté jusqu’en 2026, a décidé de balayer le 4-3-3 traditionnel et de mettre en place une défense à 3, comme de nombreux clubs italiens le font déjà. « Je veux lever ce doute maintenant, nous jouerons toujours en 3-5-2 ou 3-4-2-1 », a expliqué le sélectionneur italien. Après l’échec cuisant à l’Euro avec une élimination en 1/8e de finale face à la Suisse, la Nazionale cherche à se renouveler, en témoigne les sélections de Caleb Okoli et Marco Brescianini.