Qualifs CdM 2022 : l'Uruguay s'exporte bien et gifle la Colombie

Dans le cadre de la troisième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, la Colombie accueillait l'Uruguay au Metropolitano Roberto Meléndez. Un choc entre le cinquième et le sixième de la zone Amérique du Sud. Les hommes de Carlos Queiroz possédaient ainsi une longueur d'avance sur leur adversaire avant le coup d'envoi. Pour rejoindre provisoirement l'Argentine en tête du classement, le sélectionneur portugais alignait un 4-3-3 avec le trio composé de James Rodriguez, Zapata et Muriel en attaque. Du côté de la Celeste, Oscar Tabarez s'appuyait sur un 4-4-2 avec le duo Cavani, Suarez en pointe.

L'Uruguay démarrait idéalement la rencontre et ouvrait le score. Suite à un ballon perdu par Yerry Mina, Nandez alertait Cavani qui ne laissait aucune chance à Ospina (0-1, 5e). La Celeste manquait le break de peu juste avant la demi-heure de jeu. Sur la droite, Suarez distillait un bon centre pour Bentancur dont la frappe était repoussée difficilement par Ospina au nez et à la barbe de Cavani qui rodait (25e). Trois minutes plus tard, la Colombie se procurait sa première opportunité du match.

Le duo Cavani, Suarez a frappé pour la Celeste

Suite à un centre d'Uribe, Zapata remisait de la tête dans la surface pour Mina qui ne pouvait reprendre le cuir (28e). L'Uruguay se faisait peur cinq minutes plus tard sur un centre de Mojica que Torreira manquait de pousser dans ses propres filets (33e). Au retour des vestiaires, la Colombie revenait avec de meilleures intentions. Sur un coup-franc frappé par Cuadrado, Zapata voyait sa tête repoussée miraculeusement par Campaña (50e). Mais la Celeste profitait des errements colombiens pour contre attaquer. James Rodriguez perdait le ballon au milieu, ce qui profitait à Bentancur qui servait Suarez.

El Pistolero retrouvait Bentancur dans la surface qui se faisait faucher par Murillo (52e). Luis Suarez ne tremblait pas et prenait à contrepied Ospina (0-2, 54e). Les débats se musclaient après l'heure de jeu et les Cafeteros essayaient de mettre la pression devant les buts de Campaña. Les hommes de Tabarez assénaient le coup de grâce avec une superbe frappe lointaine de Nuñez qui ajustait Ospina (0-3, 73e). La Colombie achevait la rencontre à dix avec l'expulsion de Mina suite à un deuxième carton jaune (90e). Grâce à cette victoire, l'Uruguay se hissait à la quatrième place au classement et revenait à hauteur de l'Equateur et du Brésil avec six points.

