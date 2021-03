Antoine Griezmann avoue que ça va mieux avec les joueurs du Barça

La suite après cette publicité

Depuis qu’il a rejoint le FC Barcelone, Antoine Griezmann a vécu beaucoup de moments compliqués. Le champion du monde français était annoncé en conflit avec pas mal de joueurs du vestiaire et surtout avec Lionel Messi. La faute en partie à l’épisode de la Décision en 2018, lorsque le natif de Mâcon avait finalement décidé de snober le Barça pour rester à l’Atlético.

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et aujourd’hui, Griezmann semble enfin heureux. Il l’a confirmé. « C’est vrai que des fois c’est sur le banc, des fois 90 minutes. Je suis au service du collectif, comme toujours. Je suis là pour tout donner. Avec Koeman et les joueurs du vestiaire, ça va beaucoup mieux. On essaye de bien préparer la fin de la saison », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.