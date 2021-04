Real Madrid : Zinedine Zidane botte encore en touche pour Mbappé

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, les rumeurs sur un départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain se sont intensifiées. En Espagne, la Cuatro annonçait que le natif de Bondy avait dit oui au Real Madrid et fait savoir au PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat. Une information depuis démentie par le clan Mbappé.

À nouveau interrogé à ce sujet, Zinedine Zidane, a préféré botter en touche. « Je le connais, on se connaît bien, c’est tout. Ce n’est pas mon joueur et je ne peux pas parler. Kylian est un grand joueur et ce qu’il veut faire après, on verra, mais ce n’est pas ma préoccupation », a-t-il confié en conférence de presse.