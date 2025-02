L’avenir de Mathys Tel prend une nouvelle tournure totalement inattendue !

Parmi les feuilletons à rallonge de ce mercato d’hiver, le dossier Mathys Tel mérite bien un regard isolé. Souvent mis à la marge par Vincent Kompany cette saison, l’international espoir tricolore avait logiquement nourri des envies de départ au cours des dernières semaines. À 19 ans et après sa saison de révélation, l’ancien Rennais voulait transformer l’essai, quitte à aller voir ailleurs.

Les rumeurs de transfert ont alors fait surface rapidement : un intérêt de l’OM a été évoqué avant de se dissiper, l’idée d’un échange avec Nkunku à Chelsea a fait son chemin avant de tomber à l’eau, puis Tottenham semblait ensuite avoir de l’avance sur le reste du monde. On apprenait même qu’un accord pour un transfert d’environ 60 millions d’euros avait été trouvé entre le Bayern Munich et les Spurs. Daniel Levy, le patron du club anglais, s’était même rendu sur place, à Munich, dans l’espoir de boucler l’opération… Avant de se heurter au refus du joueur.

Manchester United a les faveurs de Tel

Un rebondissement n’en interdit pas un autre et hier, la presse allemande faisait volte-face en avançant que le joueur avait finalement des chances de rester à Munich pour la seconde partie de saison. «La tendance actuelle est qu’il reste. Nous ne sommes pas en négociations concrètes avec un quelconque club», avouait même Christoph Freund, le directeur sportif munichois en zone mixte.

Mais en parallèle, les intérêts des autres clubs anglais, à savoir Aston Villa, Arsenal, et surtout Manchester United, étaient toujours là. Et à en croire Sky Sports Germany, le dernier cité avait, et a d’ailleurs toujours les faveurs du joueur. Ce dimanche, le média allemand révèle en effet que Mathys Tel a bel et bien choisi de rejoindre les Red Devils, mais que les négociations s’annoncent pénibles. Elles sont actuellement en cours, mais le Bayern Munich a déjà rejeté une offre de prêt de son homologue, indiquant sa préférence pour un prêt avec obligation d’achat ou un transfert sec. Les prochaines heures devraient mieux nous aider à savoir quel sera le point final de ce dossier.