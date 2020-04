Ciro Immobile s'en prend à Unai Emery

Ciro Immobile marche sur l'eau cette saison avec la Lazio. L'attaquant est le meilleur buteur de Serie A avec 27 buts en 26 matches. Une résurrection pour celui qui a connu des périodes plus difficiles au Borussia Dortmund et au FC Séville il y a quelques années. Chez les Andalous, l'international italien (39 sélections) a plus particulièrement marqué quatre fois en 15 matches, en l'espace de six mois lors de la saison 2015/2016.

Unai Emery, en charge du club sévillan à cette époque, le laissait souvent sur le banc. Et pour Estadio Deportivo, Ciro Immobile a tenu à régler ses comptes avec le technicien. « Je me sentais mal, j'ai eu peu d'occasions. En janvier (2016, ndlr), j'ai pensé à partir, mais Emery m'a demandé de rester. Au début, j'ai marqué deux buts immédiatement, mais ensuite Emery m'a retiré à nouveau. Disons que quand on ne se sent pas membre du groupe, tout est inutile. » La page est désormais tournée mais reste visiblement toujours aussi douloureuse pour Ciro Immobile.