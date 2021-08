Monaco : Sofiane Diop s'excuse pour ses propos

«On a été 'bidons'. On ne s'est pas créé d'occasion, on a eu une possession assez stérile (...) Excusez-moi du terme, on part en couilles un peu», avait notamment lâché le Monégasque après la défaite subie contre Lens, ce samedi (0-2). Mais après sa sortie remarquée juste au sortir de la défaite, le jeune attaquant de 21 ans a publié un message d'excuse sur son compte Twitter.

«Mes propos d'après match ont été tenus à chaud, sans le recul nécessaire et n'étaient pas appropriés. Je m'en excuse auprès de tous, les supporters et le club. Rester soudés, ne rien lâcher et continuer de travailler !», a-t-il expliqué. Après trois journées de Ligue 1 jouées, l'AS Monaco n'a toujours pas remporté la moindre victoire cette saison.