Trois raisons de ne pas rater PSG - Real Sociedad

Le Paris Saint-Germain va accueillir la Real Sociedad, ce mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, dans le cadre les 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Avant de se rendre dans le Pays Basque espagnol en mars prochain, les Rouge et Bleu devront prendre une longue d’avance à domicile face à des Txuri-urdinak, pas toujours simples à manœuvrer qui vont tout faire pour tendre un piège au PSG. Une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte et ce pour plusieurs raisons.

La suite après cette publicité

Les phases finales, un moment particulier pour tout fan de foot qui se respecte !

C’est évidemment la période que tout le monde attend, encore plus à Paris. Le retour de la Ligue des Champions après deux longs mois d’absence. Les phases finales débutent cette semaine et pour le PSG, cette période est toujours la plus importante de la saison. Après des phases de groupes en dents de scie où la bande à Kylian Mbappé a obtenu sa qualification sur le fil, les joueurs de Luis Enrique vont devoir envoyer un message à toute l’Europe en dominant sans peur, ni crainte, un adversaire à leur portée. Les Parisiens n’ont plus passé les 8es de finale depuis 2021. Ce mercredi, Paris doit assurer et faire une première grosse partie du job. Souvent critiqué et moqué pour ses anciennes débâcles européennes, le Paris Saint-Germain n’a pas le droit à l’erreur cette année, alors que le tirage au sort a épargné les troupes parisiennes des pires équipes possibles. La pièce est enfin tombée du bon côté pour le club de la Capitale, à eux d’en profiter pour assurer le coup.

La Real Sociedad, un adversaire pas si simple que cela pour le PSG

C’est l’invité surprise de ces 8es de finale. Malgré quelques joueurs blessés, la Real Sociedad fait figure de nouvelle coqueluche du football européen après une très belle construction sous la houlette de l’entraîneur Imanol Alguacil. Pour la petite anecdote, les Basques n’ont plus disputé de 8es de finale de Ligue des Champions depuis la saison 2003/2004, lorsqu’ils se sont fait éliminer par… l’Olympique Lyonnais. Sur la pelouse du Parc des Princes, les Basques vont recroiser le fer avec un club français. Rien à perdre, tout à gagner, les joueurs d’Alguacil vont profiter de la moindre faille défensive du PSG pour maintenir leurs chances de réaliser un exploit au match retour, chez eux au Stade d’Anoeta. Un peu de changement ne fait pas de mal et les amoureux du ballon rond seront très probablement curieux de voir ce que donne cette Real Sociedad contre une grosse écurie européenne, voir si elle est capable de faire jeu égal et qui sait, réaliser un petit exploit.

La suite après cette publicité

l’une des dernières chances de voir Kylian Mbappé avec le PSG en Ligue des Champions

Alors que son avenir est lié au Real Madrid, comme nous vous le révélions en exclusivité en janvier, Kylian Mbappé doit bien finir la campagne européenne avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant français l’a toujours clamé haut et fort : son objectif est de ramener la Coupe aux Grandes Oreilles à Paris, être l’artisan de cet événement historique, de cet objectif tant rêvé par des millions de supporters parisiens depuis 10 ans. Et cette saison, Mbappé a mis les petits plats dans les grands en C1 avec déjà un compteur de trois buts en six rencontres disputées. Il reste quelques mois au natif de Bondy pour offrir un ultime cadeau aux Parisiens et tout commence ce mercredi soir, au Parc des Princes, face à la Real Sociedad. Après de nombreuses sorties médiatiques et autres informations, confirmant son futur en Espagne, nul doute que son attitude sera scrutée de près, à l’heure où il a été ménagé par Luis Enrique ce week-end contre le LOSC en championnat après le mauvais coup reçu par Lilian Brassier face à Brest en Coupe de France.

Alors pour ne rien rater de ce choc de la Ligue des Champions décisif, une seule solution : profiter de l’offre avec ou sans engagement de RMC Sport à partir de 19€ par mois. Si vous hésitez encore, sachez donc que cette offre incroyable vous permettra de regarder les plus belles affiches des phases finales de l’’UEFA Champions League, de quoi profiter également des autres chocs des 1/8 avec notamment RB Leipzig-Real Madrid ou encore Inter Milan-Atletico de Madrid et Naples-FC Barcelone. Fan de la Ligue Europa et des clubs français qualifiés en Coupe d’Europe, vous serez comblés puisque Shakthar-OM, Benfica-TFC et AC Milan-Rennes seront diffusés en exclusivité sur RMC Sport.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match PSG-Real Sociedad et au meilleur des 1/8e de finale de la Ligue des Champions