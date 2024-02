OL - OM : que retenir de la première titularisation de Quentin Merlin

Adrien Truffert (Stade Rennais), Nuno Tavares (Arsenal) et Angeliño (RB Leipzig)… Cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est activé pour renforcer le couloir gauche de sa défense. Après le départ surprise de Renan Lodi à Al-Hilal, et malgré l’arrivée du Suisse Ulisses Garcia, en provenance des Young Boys, Pablo Longoria et ses équipes ont finalement décidé de miser sur le jeune Quentin Merlin. «Nouvel olympien généré à Massalia. Quentin Merlin rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du FC Nantes», précisait ainsi le communiqué phocéen pour officialiser la nouvelle. Présenté quelques heures plus tard face à la presse, le natif de Nantes ne cachait alors pas sa joie.

«C’est un grand club, historique. C’était un choix évident quand ils ont contacté les agents. C’est un club qui joue le haut de tableau, qui a du caractère avec mes valeurs, mes principes. C’était une suite logique dans ma carrière de venir jouer à l’OM. J’avais besoin de sortir de ma zone de confort. À Nantes, j’étais le chouchou. Là, je vis seul, ma famille est restée sur Nantes. Et ici c’est du très haut niveau et ça me permet de me jauger. Je suis quelqu’un de compétiteur, qui ne lâche rien, qui déteste perdre. C’est ce que je vais apporter au groupe, même si le groupe a déjà cette âme». Malheureusement pour lui, sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs n’aura pas vraiment marqué les esprits. Loin s’en faut.

Une première chaotique

Pour ses débuts sous la tunique olympienne, le latéral gauche marseillais a en effet connu une soirée bien compliquée lors de la défaite (0-1) des siens au Groupama Stadium hier soir. Rarement trouvé offensivement, le joueur de 21 ans a surtout souffert face à la vivacité d’Ernest Nuamah, l’un des grands artisans du succès rhodanien. Élu homme du match par la rédaction FM, l’ailier ghanéen de 20 ans a ainsi très rapidement pris le dessus sur son adversaire du soir. Plus vif et fort d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, ses percées ont souvent déboussolé le néo-marseillais, en grande difficulté. Trop loin de son homologue sur le décalage lyonnais menant à l’ouverture du score d’Alexandre Lacazette (37e), Merlin a souvent été sur un fil dans ses interventions. Des débuts chaotiques pour celui qui a été recruté contre un chèque de 10,5 millions d’euros (+ des bonus) lors du mercato hivernal.

Alors oui, briller individuellement quand un collectif affiche autant de limites est forcément plus difficile. Quentin Merlin peut en témoigner. Précisons également que le gaucher d’1m73 doit encore s’acclimater à son nouvel environnement et l’enchaînement des matches devrait lui permettre d’exprimer son plein potentiel mais sa première sortie avec les Olympiens ne restera cependant pas dans les annales. Crédité d’un 3,5, l’ancien joueur des Canaris a livré une prestation globalement insuffisante dans ce rendez-vous ô combien important. Pris dans la plupart des duels (44% de réussite), imprécis balle au pied (16 ballons perdus) et très peu en réussite aux abords de la surface lyonnaise (un seul centre réussi sur quatre tentatives), Merlin aura forcément à coeur de montrer un tout autre visage lors de la réception du FC Metz, le 9 février prochain en ouverture de la 21e journée de Ligue 1.