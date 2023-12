Juventus : officialisation imminente pour la prolongation de Bremer

Comme révélé en exclusivité sur Foot Mercato le 4 novembre dernier, le défenseur brésilien, Gleison Bremer (26 ans), va bel et bien prolonger son contrat avec la Juventus, jusqu’en juin 2028 pour un salaire avoisinant les 7 millions d’euros par an. Tous les détails ont été finalisés entre toutes les parties. L’officialisation est attendue cette semaine suite aux récentes négociations fructueuses entre le club et le joueur.

La suite après cette publicité

En effet, selon nos informations, la nouvelle direction de la Juventus, portée par le directeur sportif Cristiano Giuntoli, est convaincue que le natif d’Itapitanga est un maillon fort du projet turinois, alors que l’actuel contrat du Brésilien devait prendre fin en 2027. Un renouvellement qui satisfait économiquement les deux parties. Bremer bénéficiera d’un léger ajustement de son salaire, notamment avec de nouvelles primes ajoutées à l’accord.