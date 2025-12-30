Saudi Pro League : qui réussit vraiment parmi les Français recrutés cet été ?

Après un été 2024 marqué par une pluie de stars internationales, la Saudi Pro League a clairement ajusté sa stratégie lors du dernier mercato. Moins de têtes d’affiche planétaires, davantage de profils ciblés, plus jeunes ou en quête de relance : les clubs saoudiens ont cette fois misé sur des joueurs capables de s’inscrire dans la durée. Les Français recrutés cet été incarnent parfaitement ce virage, dont nombreux ont pris la décision de quitter l’Europe pour tenter le pari de s’imposer dans le Golfe.

Ils cartonnent d’entrée

Dans ce nouveau contexte, certains tricolores ont immédiatement tiré leur épingle du jeu. Kingsley Coman a rapidement imposé son rythme et sa supériorité technique lors de ses premiers mois avec Al Nassr, qui l’a enrôlé contre 30 millions d’euros. Avec six buts et six passes décisives en seize rencontres, toutes compétitions confondues, l’international français, qui a même été rappelé par Didier Deschamps en octobre dernier, se régale en tête du Championnat saoudien. Alexandre Lacazette, en patron, a su endosser ce rôle de leader offensif qu’il savait très bien faire à l’OL.

L’ex-capitaine lyonnais en est déjà à cinq buts et trois passes décisives en dix journées sous les couleurs du club ambitieux de Neom. Autres paris gagnants du nouveau club en vogue, Nathan Zézé, malgré son jeune âge de 20 ans, affiche une maturité et une solidité dans la défense de Neom qui collent parfaitement à cette nouvelle politique de recrutement, en témoigne son but victorieux lors de la dernière journée contre Al Najma. Après avoir réglé ses comptes avec son ancien club de l’AC Milan, Théo Hernandez retrouve du temps de jeu avec Al-Hilal et se montre décisif avec 5 buts et 2 passes décisives en 19 matches. De quoi lui sécuriser une place au Mondial 2026, dans le groupe des Bleus. Enfin, Angelo Fulgini a réalisé une adaptation express pour son prêt à Al-Taawoun. Avec six buts et deux passes décisives en dix rencontres, l’ex-Lensois avait confié, dans nos colonnes, vouloir faire «encore mieux. Mais c’est beaucoup plus facile quand tu es dans un endroit où tu sais qu’on compte sur toi, que tu es entre guillemets "important"».

Ils sont en progression

Derrière ces réussites, d’autres Français avancent étape par étape. L’ex-international espoir français Enzo Millot (23 ans) s’est engagé pour quatre ans avec le club saoudien d’Al-Ahli cet été et avait réalisé un début de saison canon, avant de connaître un peu plus de difficultés ces dernières semaines, tout en restant un élément important du club vert. Recruté à la surprise générale dans le même club, alors qu’il était annoncé tout proche de Strasbourg, Valentin Atangana avait finalement décidé de rejoindre Al-Ahli.

Lui aussi international espoir, il profite d’un temps d’adaptation nécessaire dans un championnat exigeant, tout en restant un élément important de la formation saoudienne, avec déjà 12 rencontres jouées (2 buts), où il alterne différents postes au milieu de terrain. Également recruté à la surprise générale par Neom, Saïmon Bouabré (19 ans) a déjà été titularisé à neuf reprises, bien qu’il soit toujours à la recherche d’un premier but et d’une première passe décisive. Mais cette saison, il s’est déjà fait remarquer en Coupe du Monde U20 avec les Bleuets, où il s’est montré décisif, avant de devoir retourner dans son club en pleine compétition.

Ils ont encore du mal

En revanche, ce changement de cap n’efface pas toutes les difficultés. Le jeune gardien de l’OL, Mathieu Patouillet, peine à trouver de la continuité au sein de la formation d’Al-Hilal, où il est barré par Yassine Bounou et n’a disputé qu’un seul match cette saison, en effectuant cependant un clean-sheet en Ligue des champions asiatique. Mais alors qu’il aurait pu gagner du temps de jeu avec le départ du portier marocain vers la CAN, Simone Inzaghi a donné sa confiance au gardien local Mohammed Al-Rubaie, lors des derniers matchs amicaux.

Transféré à Bournemouth en 2023, Romain Faivre est actuellement prêté au club saoudien d’Al-Taawoun et cela ne se passe pas comme prévu pour l’ailier de 27 ans, qui n’a plus joué depuis le 23 octobre, pour un total de 5 matches disputés et 1 but inscrit en championnat. Enfin, Yacine Adli avait fait le choix de rejoindre Al-Shabab l’été dernier et commence à s’intégrer dans l’équipe d’Al-Shabab, mais n’a pas encore réalisé de performances marquantes, avec seulement une passe décisive délivrée. Le Français semble encore avoir besoin d’un peu de temps d’adaptation avant de retrouver son meilleur niveau. Des trajectoires qui rappellent que la Saudi Pro League reste un championnat spécifique, où il faut s’adapter au climat et à un rythme bien différent de l’Europe.