PSG : le staff technique complet de Mauricio Pochettino est connu

Mauricio Pochettino (48 ans) est officiellement devenu le nouvel entraîneur du PSG ce samedi. L'Argentin a signé un contrat de 18 mois, en plus d'une année en option et prend la place de Thomas Tuchel. Présent lors de la reprise de l'entraînement ce matin au Camp des Loges, le technicien a pu présenter le staff qui va l'accompagner dans sa mission, d'après Le Parisien.

On connaissait déjà le fils aîné Sebastiano Pochettino (25 ans) dans le rôle de préparateur physique. Il y a également le Franco-Argentin Miguel D'Agostino (49 ans). Ancien adjoint d'Albert Rust à Brest entre 2003 et 2006, il est chargé d'étudier les datas et sert souvent de relais entre l'entraîneur principal et les joueurs. Ancien préparateur physique sous les ordres de Pochettino du temps de l'Espanyol Barcelone, Jesus Perez (49 ans) animera les séances d'entraînement. Enfin, Toni Jimenez (50 ans) doit prendre le rôle d'entraîneur des gardiens. Un doute subsiste quant à la présence de Gianluca Spinelli, qui occupe ce poste depuis 2018.