Nice : Didier Digard donne des nouvelles de Sofiane Diop

Un nul et des regrets… mais aussi de l’inquiétude. Ce vendredi, l’OGC Nice a concédé le nul contre l’AJ Auxerre (1-1) à la maison, perdant deux points précieux dans la course à l’Europe. Mais les Aiglons ont peut-être perdu plus que ça. Sofiane Diop (22 ans), touché au genou, est sorti sur blessure en première période.

La suite après cette publicité

Son coach, Didier Digard, a donné des nouvelles de l’ancien attaquant de l’AS Monaco après la rencontre au micro de Prime Video. « La douleur est moins intense. Après, je préfère prendre précautions et ne pas trop m’avancer et attendre qu’il y ait des examens de faits. Forcément, on espère que ça sera rien de grave. Oui, on en saura plus demain (samedi). »

À lire

Nice-Auxerre : la déception de Gaëtan Laborde