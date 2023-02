Juventus : ça se précise pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

« Il s’entraîne avec enthousiasme, hier, il s’est d’ailleurs entraîné avec le groupe. On l’attend avec confiance. » Voilà ce que déclarait Max Allegri, le 17 février dernier, au sujet de Paul Pogba. Alors qu’il n’a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot de la Juventus depuis son retour l’été dernier, le champion du monde 2018 retrouve peu à peu des sensations et se rapproche de plus en plus de son grand retour à la compétition.

L’ancien joueur de Manchester United a en effet participé à l’intégralité de l’opposition de fin d’entraînement ce mardi, avec notamment des joueurs de la réserve, comme rapporté par La Gazzetta dello Sport. Si Paul Pogba, embêté par le ménisque de son genou droit depuis de longs mois et opéré le 5 septembre dernier, ne devrait pas figurer dans le groupe pour le match retour à Nantes en Ligue Europa, il pourrait revenir dans le groupe pour le derby contre le Torino, mardi prochain. Ça se précise donc de plus en plus pour la Pioche.

