Real Madrid : Carlo Ancelotti sera finalement présent contre Chelsea

La suite après cette publicité

Le Real Madrid se déplace ce mercredi soir à Londres pour y défier Chelsea lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Si ce match sera l'occasion pour les Merengues de se venger de l'élimination en demi-finale par les Blues la saison dernière, il sera également l'occasion d'un retour de Carlo Ancelotti à Stamford Bridge, ce qui n'était pas évident en début de semaine.

En effet, le technicien italien, qui a officié sur le banc des Blues de 2009 à 2011, était touché par le Covid-19, mais la Casa Blanca a annoncé dans un communiqué qu'il était rétabli et en chemin pour l'Angleterre : «le Real Madrid C. F. informe que notre entraîneur Carlo Ancelotti a été testé négatif au COVID-19 et se rendra à Londres ce matin pour rejoindre le camp d'entraînement de l'équipe première.»