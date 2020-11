L'OM prolonge avec un sponsor historique

10 ans, c'est la durée de la collaboration entre l'OM et Intersport. Dans le monde du football, les partenariats sont fréquents entre un club et une marque, et c'est donc cette relation qui unit les deux entreprises.

Alors que le contrat se terminait fin 2021, le club marseillais a annoncé dans un communiqué « la prolongation du partenariat avec Intersport pour deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2023 ». Une bonne nouvelle financière en cette période compliquée à cause de la pandémie du coronavirus.