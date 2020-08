Barça : Marc-André ter Stegen opéré !

Rien ne va décidément au Barça. En pleine crise, le club catalan a annoncé une mauvaise nouvelle. «Le gardien allemand du FC Barcelone Marc-André Ter Stegen sera opéré mardi du tendon rotulien du genou droit par le docteur Ramon Cugat. Il s'agit d'une méthode proactive qui sert à prévenir et à préparer le futur, étant donné que le portier blaugrana a déjà ressenti des irritations au tendon durant la saison dernière. Le club blaugrana fournira plus d'informations après l'intervention.»

Sur son compte Twitter, le joueur a confié : «Je vais subir une intervention au tendon de mon genou. Les experts médicaux et moi-même avons discuté afin de faire ce "nettoyage" car il y avait quelques irritations plus tôt cette saison. C’est une intervention proactive pour prévenir et préparer l’avenir. Il me faudra quelques semaines pour récupérer et revenir à 100%. Je suis calme et positif sur la situation, je reviendrai bientôt. Encore une fois, merci pour tout le soutien que j'ai reçu. Je l'apprécie beaucoup !» Les mauvaises nouvelles s'enchaînent au Barça !