JT Foot Mercato : le PSG s’offre la sensation João Neves

Au programme de ce JT Foot Mercato, le Paris Saint-Germain officialise l’arrivée de João Neves et cible le défenseur de l’Eintracht Francfort Willian Pacho pour renforcer sa défense, l’OM garde espoir pour Bachir Belloumi et s’apprête à officialiser le transfert de Valentin Carboni, le choix fort d’Ancelotti pour Kylian Mbappé et Vinicius Junior et les officiels du jour.

