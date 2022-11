River Plate : Martín Demichelis nommé nouvel entraîneur

River Plate, troisième du dernier championnat argentin, vient d'officialiser l'arrivée de Martín Demichelis au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle. Joueur du club entre 1997 et 2003, l'ancien défenseur notamment passé par le Bayern Munich, Manchester City ou encore Málaga succède ainsi à Marcelo Gallardo à la tête des « Millionarios ».

« Merci beaucoup à tous les dirigeants et à tous les fans, qui m'ont exprimé leur confiance et leur volonté de me voir ici. Avec mon groupe, nous allons honorer cette profession afin que River continue sur cette voie couronnée de succès », a réagi l'ancien joueur aux 51 sélections avec l'Albiceleste.