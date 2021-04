LdC, Real Madrid : Vinicius Jr entre dans l'histoire après son doublé face à Liverpool

La suite après cette publicité

Avec son doublé inscrit hier soir face à Liverpool lors de la victoire 3 buts à 1 du Real Madrid, Vinicius Jr a fait taire les critiques concernant son manque de finition, et il est d'ailleurs entré dans l’histoire par ce fait.

Avec ce doublé réalisé à l’âge de 20 ans et 268 jours, l’attaquant brésilien devient le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des Champions à inscrire un doublé, depuis Kylian Mbappé, détenteur de ce record, qui avait alors inscrit un doublé face au Borussia Dortmund à l’âge de 18 ans, d’après Opta.

