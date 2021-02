Liverpool : le père d’Alisson est décédé

Triste nouvelle pour le gardien de but brésilien. Le père d’Alisson Becker est décédé après s’être noyé dans un lac alors qu’il était en vacances dans sa maison au Brésil. La police ne soupçonnerait aucun acte criminel comme l'a expliqué l’inspecteur à Reuters. José Agostinho Becker était également le père de Muriel Becker (34 ans), gardien de but de Fluminense et ancien joueur de l’Internacional, tout comme son frère Alisson.

Le club brésilien a rendu hommage au père des deux gardiens bien connus du club. «C'est avec une grande tristesse que nous avons reçu la nouvelle du décès de José Agostinho Becker, le père de nos anciens gardiens de but Alisson et Muriel», a déclaré l'Internacional sur ses réseaux sociaux.