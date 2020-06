AS Monaco : Gelson Martins espère toujours une réduction de sa sanction

Gelson Martins (22 ans) écopait de six mois de suspension en mars dernier après avoir bousculé M. Lesage lors de Nîmes-AS Monaco (3-1, 1er février), match comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Malheureusement pour l'international portugais (21 sélections) et l'ASM, cette sanction sera reportée en raison de l'arrêt des compétitions. Une mauvaise nouvelle pour l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, ce qui signifie qu'il ne devrait pas refouler les pelouses en match officiel avant le mois de novembre.

L'intéressé a néanmoins toujours l'espoir de voir cette peine être réduite. Il en a fait part au quotidien L'Équipe. « Je pense qu'elles sont fortes (ses chances d'obtenir gain de cause). Je me retrouverai face à des êtres humains : j'ai fait une erreur mais j'ai payé pour elle ; je ne peux pas payer à nouveau pour un même fait à cause de quelque chose qui n'est pas de ma faute », a-t-il dit. Gelson Martins plaidera sa cause jeudi lors de l'audience de conciliation du CNOSF.