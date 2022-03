LdC : l'Inter l'emporte à Anfield mais Liverpool passe !

Victorieux à l’aller à Milan (0-2), Liverpool accueillait l’Inter ce mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Jürgen Klopp alignait ses deux flèches Mohamed Salah et Sadio Mané aux côtés de Diogo Jota devant, faisant confiance à Thiago, Fabinho et Curtis Jones dans l’entrejeu. Joel Matip accompagnait Virgil van Dijk dans l’axe de la défense, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson prenant les ailes. Simone Inzaghi, lui, misait sur l’expérience de ses Chiliens Arturo Vidal et Alexis Sanchez notamment pour tenter de forcer la décision. Les Nerazzurri entraient d’ailleurs plutôt bien dans la partie, tentant d’imposer leur jeu à coups de combinaisons et de passes courtes, sans se ruer spécialement à l’attaque. C’est ainsi qu’ils se créaient la première situation de la rencontre, avec une première frappe timide de Denzel Dumfries, consécutive à un centre venu de la gauche, tranquillement captée par Alisson (7e). De la tête, sur un corner d’Alexander-Arnold, Van Dijk répondait, sans trop inquiéter Samir Handanovic vigilant (16e). La partie, agréable et rythmée, s’interrompait pendant quelques instants pendant qu’un spectateur présent en tribunes, dans le kop, souffrait d’un arrêt cardiaque. De quoi réveiller les Reds et leur public. Sur un coup franc botté par Alexander-Arnold, la tête de Matip terminait sa course sur la barre milanaise (30e). Le corner consécutif, toujours frappé par l’Anglais, trouvait la tête de Van Dijk, qui, déviée par Milan Skriniar, n’accrochait pas le cadre (31e). La pression liverpuldienne s’accentuait doucement, même si Marcelo Brozovic et Hakan Calhanoglu parvenaient à ressortir proprement le ballon, sans réelle solution dans les trente derniers mètres toutefois. Le Turc s’en remettait à un coup franc astucieusement tiré depuis le côté droit pour obliger Alisson, particulièrement attentif dans ses six mètres, à s’allonger de tout son long (41e). Les Scousers remettaient un léger coup d’accélérateur juste avant la pause sans toutefois réussir à trouver la faille. Score à la pause (0-0).

L’agressivité et la tension montaient d’un cran au retour des vestiaires. Alexander-Arnold lançait un temps fort pour les siens et tentait sa chance de vingt-cinq mètres, mais Handanovic veillait au grain (47e). Salah profitait d’une sortie mal maîtrisée de Handanovic pour se retrouver seul face au but au point de penalty. Sa frappe passait dans une forêt de jambes mais heurtait finalement le poteau gauche du Slovène (51e). Poussés par leur public, Thiago et les siens confisquaient le ballon pendant presque dix minutes. Les champions d’Italie en titre sortaient la tête de l’eau sur un débordement côté gauche de l’infatigable Ivan Perisic. Le Croate servait Calhanhoglu en retrait mais sa reprise du gauche était contrée (58e). Lautaro Martinez, parfaitement placé dans la surface, temporisait et frappait mais le cuir était dévié par la défense anglaise alors qu’Alisson semblait battu (61e). L’Argentin avait beaucoup plus de réussite quelques instants plus tard. Il envoyait une véritable mine du droit à l’entrée de la surface dont la course terminait dans la lucarne du portier brésilien (0-1, 62e). La joie intériste était de courte durée puisqu’Alexis, déjà averti en première période, écopait d’un deuxième jaune pour une grosse faute sur Fabinho et laissait ses partenaires à dix au pire des moments (63e). Après une phase de jeu plus hachée, les tacticiens passaient à l’action. Klopp lançait Naby Keita et Jordan Henderson dans l’entrejeu, tandis qu’Inzaghi misait de son côté sur Matteo Darmian, Joaquin Correa et Roberto Gagliardini. Sur une percée côté gauche de Mané, tout le stade voyait déjà Salah marquer, mais la demi-volée de l’Égyptien touchait du bois, le poteau droit de Handanovic cette fois (75e). L’Inter espérait toujours mais se montrait évidemment moins dangereux offensivement en infériorité numérique d’autant que Liverpool faisait allègrement courir le ballon aux quatre coins du terrain. Alisson jouait avec le feu devant Correa mais s’en sortait très bien (85e). Sur un corner, Matias Vecino, entré en jeu, était tout proche de tromper son propre portier (89e). Vidal, dans un tacle rageur en pleine surface, contrait la tentative du Colombien Luis Diaz, lancé quelques minutes plus tôt, et l'empêchait d'égaliser (90e +2). Malgré ce revers, le premier de la saison à domicile, Liverpool, peu en réussite avec ses trois montants au compteur, se qualifiait pour les quarts de finale. Sans avoir démérité ni à l’aller ni au retour, les Lombards, eux, quittent la compétition avec les honneurs.

