OM-ASM : l’hallucinant match d’Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Lorsqu’il a débarqué dans la Cité Phocéenne, Alexis Sanchez retrouvait un petit peu goût au football. Il faut dire qu’après avoir perdu une place de titulaire à l’Inter Milan, le Chilien vivait plutôt mal son déclassement. À Marseille, tout était fait pour qu’il soit le roi de l’équipe, voire plus, de la ville. Tout le monde se souvient de sa folle arrivée à l’aéroport de Marignane au milieu des supporters et des fumigènes.

On se demandait alors à quel niveau il était. Ses premières minutes étaient bonnes et sa première titularisation, à Nice, a été auréolée d’un doublé qui laissait présager de très bonnes choses. Alors, oui, il est bien esseulé à la pointe de l’attaque marseillaise, il se donne beaucoup et ses statistiques ne parlent pas forcément autant que de le voir jouer à l’OM cette saison.

À lire

OM : Tudor vole au secours de Guendouzi

Sanchez a régalé le Vélodrome

Pourtant, l’ex-Gunner, c’est 10 buts en 24 matches toutes compétitions confondues (dont 22 titularisations). Pas mal pour un pré-retraité, comme certains l’appelaient. Ce samedi soir, contre l’AS Monaco, il a été une nouvelle fois énorme (crédité d’un 7,5 dans nos colonnes). Évidemment, c’est lui qui a égalisé en tout début de première période, mais cela ne reflète une nouvelle fois pas sa performance.

La suite après cette publicité

Il était absolument partout. Il a réussi tous ses dribbles (4 sur 4), donné quatre passes clés, remporté 12 de ses 17 duels alors qu’il était bien souvent seul et contre deux sérieux clients (Maripan et Disasi). C’est probablement grâce à lui et sa grinta que l’OM a recollé et surtout s’est permis de pousser jusqu’à la dernière minute.

Une grinta salué par Tudor en conférence de presse : « *aujourd’hui, c’est dix sur dix, match de champion qu’il est. C’est un gars en or avec un grand coeur, il sent cette responsabilité il me plait en tant qu’homme, parce qu’en temps que joueur on connaît tous les qualités qu’il a.

La suite après cette publicité