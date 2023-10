Evan Ferguson, le "Wonderkid irlandais" dont l’OM doit se méfier

La suite après cette publicité

Club émergent sur les dernières saisons en Premier League grâce à un recrutement bien senti, Brighton & Hove Albion est récompensé pour son travail et a développé de nombreux talents. Si on pense évidemment à Kaoru Mitoma ou encore Julio Enciso, ainsi que des joueurs partis comme Alexis MacAllister (Liverpool) et Moisés Caicedo (Chelsea), il ne faut pas oublier d’évoquer Evan Ferguson. Seulement âgé de 18 ans, le buteur irlandais qui fêtera ses 19 ans dans deux semaines (19 octobre) s’est déjà affirmé comme l’un des tout meilleurs avants-centres de Premier League. Une précocité incroyable pour le natif de Bettystown qui rend admiratif son coach Roberto de Zerbi : «il pourrait devenir un grand joueur, car il a toutes les qualités pour devenir un très grand attaquant.» Lancé le 20 septembre 2019 en professionnel alors qu’il n’avait que 14 ans (peu avant ses 15 ans, NDLR) lors d’un match entre les Bohemians FC et Derry City, Evan Ferguson a toujours fait tout plus vite que tout le monde

International irlandais (6 capes et 2 buts), le droitier a été l’une des révélations de la dernière saison de Premier League. Réellement lancé en deuxième partie de saison avec les Seagulls, il facture pas moins de 11 buts et 3 offrandes en 28 rencontres avec Brighton. Des statistiques exceptionnelles compte tenu de son âge et de sa faible expérience. En concurrence avec l’expérimenté Danny Welbeck et écartant le décevant Deniz Undav, il est devenu l’un des attaquants sur qui compter au sein de la Perfide Albion, faisant rapidement l’unanimité. «Je suis très, très impressionné par lui. Il est très bon dans la surface, a une très bonne prise de conscience dans la surface. Il utilise son corps, avec un peu de brutalité. J’adore ça» a notamment déclaré la légende d’Arsenal Ian Wright sur la BBC lors de la saison dernière. Logiquement, cela a poussé son club à le prolonger la saison dernière afin de le blinder jusqu’en juin 2028.

À lire

OM-Brighton : les compositions probables

La saison de la confirmation

Révélation de la saison 2022/2023, Evan Ferguson se doit désormais de confirmer son statut de future star en devenir que ce soit en Premier League, mais aussi à l’échelle européenne, Brighton disputant l’Europa League. Pourtant cet été, si Brighton a bien mis les barbelés, de nombreux clubs ont commencé à se pencher sur lui. Si Liverpool conserve un œil depuis des années et a failli le signer avant que Brighton décroche la mise, cette fois c’est Manchester United, Manchester City, Tottenham et Chelsea qui se sont positionnés. Les Spurs qui ont d’ailleurs perdu Harry Kane ont été vus comme un club idéal pour sa progression tant le parallèle avec le buteur anglais est évident. «C’est un buteur né. Si j’étais en charge du recrutement de Tottenham. Je lui ferais un appel du pied en tant que remplaçant de Kane. Toutes mes excuses aux fans de Brighton» a d’ailleurs lancé l’ancien buteur, désormais consultant, Garry Lineker sur les réseaux sociaux. Alors que le prix de 115 millions d’euros était évoqué avant le mercato estival, les demandes financières pour le jeune attaquant n’ont fait que monter depuis.

La suite après cette publicité

Alors que Tottenham avait pris la température, les Spurs ont vite retiré le pied du bain puisque ce dernier était brûlant. En effet, Brighton demandait fin août 140 millions d’euros pour le joueur. Un chiffre qui ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League. Désormais, c’est au tour de Chelsea d’être très attiré par un joueur qui risque bien de vite rejoindre l’un des cadors de la Premier League. Pour autant, il est toujours du côté des Seagulls et s’amuse dans le système de jeu de Roberto De Zerbi. Cette saison, il est reparti sur de bonnes bases. Buteur dès la première journée contre Luton (4-1), il a réalisé une prestation référence lors de la 4e journée de championnat début septembre contre Newcastle (3-1) avec un triplé. Un match très apprécié par son coach Roberto De Zerbi qui est dithyrambique à son sujet.

«Son amélioration est importante pour lui, pour nous, pour sa carrière, car il travaille pour compléter ses qualités, pas seulement pour marquer, car il peut devenir grand, grand, grand. Ses qualités suffisent pour devenir un grand joueur, l’un des meilleurs buteurs d’Europe. C’est un 2004. Je ne sais pas combien de jeunes joueurs comme Evan marquent ces buts au cours de leur carrière. Je suis vraiment ravi aujourd’hui, mais pas que pour les buts. OK, avec ses buts, nous pouvons être heureux maintenant, car nous avons gagné le match, mais je suis vraiment content de la performance, surtout en première mi-temps» a déclaré le coach italien. Malheureusement, il a depuis eu plus de difficulté suite à une blessure au genou. Revenant doucement dans l’équipe, Evan Ferguson sera clairement une menace à surveiller ce jeudi en Europa League par l’Olympique de Marseille…