Menu Rechercher
Commenter
Coupe de France

CdF, OL : Endrick devrait jouer face au LOSC

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp
Lille Lyon

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais va affronter le LOSC en Coupe de France. Arrivé il y a quelques jours entre Rhône et Saône, Endrick, qui n’était pas qualifié pour défier Monaco, postule à une place dans le onze de Paulo Fonseca.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, le Portugais a évoqué son joueur de 19 ans. «Je ne pense pas qu’Endrick puisse jouer 90 minutes, mais il jouera quelques minutes. Je ne peux pas vous dire s’il commencera ou non, mais il devrait jouer. Physiquement, il est en forme et il a participé à tous les entraînements.» On devrait donc voir le Brésilien sur le terrain dimanche soir. Il reste à savoir si ce sera en tant que titulaire ou remplaçant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier