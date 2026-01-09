Coupe de France
CdF, OL : Endrick devrait jouer face au LOSC
Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais va affronter le LOSC en Coupe de France. Arrivé il y a quelques jours entre Rhône et Saône, Endrick, qui n’était pas qualifié pour défier Monaco, postule à une place dans le onze de Paulo Fonseca.
En conférence de presse, le Portugais a évoqué son joueur de 19 ans. «Je ne pense pas qu’Endrick puisse jouer 90 minutes, mais il jouera quelques minutes. Je ne peux pas vous dire s’il commencera ou non, mais il devrait jouer. Physiquement, il est en forme et il a participé à tous les entraînements.» On devrait donc voir le Brésilien sur le terrain dimanche soir. Il reste à savoir si ce sera en tant que titulaire ou remplaçant.
