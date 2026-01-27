PSG : Willian Pacho vole au secours de Lucas Chevalier

Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance de Lille, Lucas Chevalier vit des moments difficiles dans la capitale. Recruté pour être le successeur de Gianluigi Donnarumma, le portier francilien peine encore à s’imposer, sans parler de son affaire extrasportive (son like polémique). Mais à la veille de se mesurer à Newcastle en Ligue des Champions, Chevalier peut compter sur le soutien de Willian Pacho.

« Lucas est une grande personne, on voit la manière dont il travaille, l’envie qu’il a de gagner, la manière dont il défend l’équipe, c’est très appréciable. Il y a encore un petit problème de langue, mais c’est un joueur exceptionnel, qui veut apporter à l’équipe. Je lui apporte mon soutien, il a toujours la même envie, la même humilité. Il veut toujours apprendre à faire face. Des choses arrivent. Parfois ça nous plait, d’autres non. La force de l’équipe est de faire face à ces problèmes. Je lui fais toute confiance et je lui apporte vraiment mon soutien parce qu’il est toujours là pour l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.

