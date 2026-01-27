Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue des Champions

PSG : Willian Pacho vole au secours de Lucas Chevalier

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lucas Chevalier dans les buts du PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Newcastle Voir sur CANAL+ FOOT

Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance de Lille, Lucas Chevalier vit des moments difficiles dans la capitale. Recruté pour être le successeur de Gianluigi Donnarumma, le portier francilien peine encore à s’imposer, sans parler de son affaire extrasportive (son like polémique). Mais à la veille de se mesurer à Newcastle en Ligue des Champions, Chevalier peut compter sur le soutien de Willian Pacho.

La suite après cette publicité

« Lucas est une grande personne, on voit la manière dont il travaille, l’envie qu’il a de gagner, la manière dont il défend l’équipe, c’est très appréciable. Il y a encore un petit problème de langue, mais c’est un joueur exceptionnel, qui veut apporter à l’équipe. Je lui apporte mon soutien, il a toujours la même envie, la même humilité. Il veut toujours apprendre à faire face. Des choses arrivent. Parfois ça nous plait, d’autres non. La force de l’équipe est de faire face à ces problèmes. Je lui fais toute confiance et je lui apporte vraiment mon soutien parce qu’il est toujours là pour l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le multiplex exceptionnel de la 8ᵉ journée de Ligue des Champions est sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Willian Pacho
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Willian Pacho Willian Pacho
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier