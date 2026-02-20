Igor Tudor n’est pas à Tottenham pour "s’amuser"

La semaine dernière, Igor Tudor a posé ses valises à Tottenham. Alors que le club londonien est à la dérive en Premier League avec une seizième place alarmante qui porte le sceau de Thomas Frank, qui a été licencié après un mandat calamiteux avec les Spurs, Tottenham veut retrouver des couleurs avec Tudor. Déterminé, l’ancien entraîneur de Marseille a expliqué en conférence de presse ce vendredi qu’il n’était pas à Londres pour rigoler :

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas ici pour m’amuser, je suis ici pour travailler. S’amuser, c’est pour le début, ensuite il y a du travail à faire. C’est un club fantastique. Je suis très concentré pour faire les bonnes choses. Comment j’ai eu un impact immédiat dans mes anciens clubs ? Je ne sais pas. Je fais mon travail. Rien de spécial. Je fais les choses que je crois importantes. Il faut résoudre les problèmes - il y a des problèmes même dans les plus grands clubs.»