CdF : la FFF face à un gros dilemme pour la finale

C’est la panique à la tête de la Fédération Française de Football ! En effet, à quelques mois de la finale de la Coupe de France (le 23 mai prochain), le lieu de la finale n’a toujours pas été choisi. Une question qui commence à poser un problème, puisque le Stade de France — qui a accueilli 27 des 28 dernières finales de la compétition — ne sera probablement pas disponible. La raison ? Des travaux importants dans le cadre du chantier lié au Grand Paris, avec des transports en commun perturbés le jour de la finale. À l’heure actuelle, trois options sont donc possibles. La première est d’avancer la partie au vendredi soir, le 22 mai. Cependant, cet arrangement pose un problème de programmation. Il serait préférable que la rencontre se joue un samedi. De plus, tant que l’Olympique Lyonnais est toujours en lice en Ligue Europa et en Coupe de France, le club ne pourrait pas enchaîner les deux finales, celle de C3 étant prévue le mercredi 20 mai à Bilbao.

La seconde est de délocaliser la partie, soit à Lille, au stade Pierre-Mauroy, comme lors de l’édition 2024, ou bien à Lyon, au Groupama Stadium. Cependant, un couac est de nouveau présent puisque Lyon pourrait être en lice en Coupe de France et pour des questions de neutralité, l’OL ne pourrait pas disputer la finale dans son antre. Pour rappel, le RC Lens est également présent dans le tournoi et le choix du stade Pierre-Mauroy pourrait causer quelques soucis de sécurité, en raison de la rivalité entre les Lensois et les Lillois. Seuls les résultats de ce mercredi soir entre l’OL et Laval (20h30), puis Troyes et le RC Lens (21h), pourront aider la FFF à trouver une issue de secours. Ce n’est pas gagné…