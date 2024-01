Un prince saoudien ouvre la porte au rachat de l’OM et à l’arrivée de Zidane !

La sortie médiatique de Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, membre de la famille royale saoudienne, risque d’être largement commentée au cours des prochaines heures. Interrogé par le média Carré sur Youtube, ce jeudi, ce dernier a en effet ouvert la porte à un éventuel rachat de l’Olympique de Marseille. «Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. OM, Monaco… ces équipes sont performantes. (…) Ils pourront devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe», assure ainsi le dirigeant saoudien, dont on ne connaît pas précisément son pouvoir d’action et s’il parle seulement en son nom ou au nom du fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF).

Une chose est sûre, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud semble avoir de grandes ambitions pour le club olympien puisqu’il s’est, par la suite, exprimé sur une éventuelle arrivée future de Zinedine Zidane sur le banc marseillais. «Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zinedine Zidane est un bon entraîneur et c’est une légende, bien sûr», a ainsi ajouté le prince saoudien, précisant également qu’un rachat de l’AS Monaco était envisageable. Pour rappel, au cours des derniers mois, Frank McCourt, actuellement à la tête du club olympien, est régulièrement monté au créneau afin de démentir toute volonté de vendre l’OM.