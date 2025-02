Arsenal : le phénomène Myles Lewis-Skelly met l’Angleterre à ses pieds

Depuis son arrivée à la tête d’Arsenal, Mikel Arteta s’est illustré sur sa faculté à façonner des jeunes joueurs. Permettant l’éclosion de Bukayo Saka, Eddie Nketiah ou encore Emile Smith-Rowe qui étaient formés au club ou participant à la montée en puissance de Gabriel Martinelli ou encore William Saliba, le technicien espagnol a su trouver la formule pour amener rapidement des talents à un haut niveau de compétitivité. Cette saison, cela se ressent encore plus compte tenu des nombreuses blessures qu’ont connu les Gunners. Alors que Bukaya Saka est sur le flanc devant, Ethan Nwaneri a su apporter sa pierre à l’édifice et concurrence Gabriel Martinelli et Leandro Trossard dans les couloirs (7 buts en 22 matches). Derrière un autre grand talent s’illustre dans le couloir gauche. Alors que Ben White est blessé tandis que Keiran Tierney, Oleksandr Zinchenko, Jakub Kiwior et Riccardo Calafiori sont peu convaincants, Myles Lewis-Skelly a su faire son trou.

Jeune joueur de 18 ans, pur produit de l’académie, Myles Lewis-Skelly est à Arsenal depuis 2015 et a su grandir avec les Gunners. Faisant ses débuts professionnels le 22 septembre dernier contre Manchester City (2-2), le latéral gauche est monté en puissance au cours des dernières semaines au point de devenir incontournable aux yeux de Mikel Arteta. Sur les neuf derniers matches des Gunners, il compte huit apparitions pour sept titularisations et son apport a été probant. Solide défensivement, excellent contre-attaquant, Myles Lewis-Skelly fait déjà l’unanimité. «Il est si spécial qu’il semble avoir été construit dans un laboratoire», a notamment confié son coéquipier Declan Rice. Outre ses qualités importantes, Myles Lewis-Skelly se distingue par une confiance en lui déjà très importante.

Un caractère bien trempé

Débutant en septembre dernier contre Manchester City, il s’était écharpé en fin de match avec Erling Haaland qui lui avait lâché ceci : «Mais qui es-tu ?» Un peu plus de quatre mois plus tard, plus besoin de se présenter pour Myles Lewis-Skelly qui a livré un match XXL lors de la démonstration 5-1 des Gunners face aux Sky Blues. Solide défensivement et buteur, il avait notamment chambré le Norvégien en lui piquant sa célébration pour fêter son but. Ancien buteur d’Arsenal, Theo Walcott s’est montré impressionné par la personnalité forte du latéral gauche, déja comparé à Ashley Cole du côté de la Perfide Albion : «j’ai vu Lewis-Skelly de très près. Toute son attitude s’est démarquée, il joue au-dessus de son âge.»

Après le match contre Manchester City, son coach Mikel Arteta n’a pas manqué de le féliciter pour sa performance : «il faut de grandes performances individuelles contre cette équipe de Manchester City pour les battre de la manière dont nous l’avons fait et Myles était certainement l’un d’entre eux avec la maturité dont il a fait preuve et la compétitivité également. En plus de cela, il marque un but.» S’il doit désormais confirmer dans la durée avec notamment la Ligue des Champions et la Premier League comme objectifs principaux avec Arsenal, Myles Lewis-Skelly risque de devoir digérer un nouveau statut. International anglais U19, il est apprécié par Thomas Tuchel qui pense déjà à le sélectionner pour sa première liste en mars prochain pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Albanie (21 mars) et la Lettonie (24 mars).