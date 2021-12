Carlo Ancelotti marque un peu plus l'histoire du Real Madrid

De retour au Real Madrid cet été, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti réalise un très bon début de saison, pour le moment largement leader du classement de la Liga (8 points d'avance provisoirement sur le dauphin Séville) et en bonne voie pour garder sa première place dans le groupe D en Ligue des Champions devant l'Inter Milan, avant de s'affronter ce mardi soir au Santiago-Bernabeu (21h).

De plus, en battant la Real Sociedad chez elle lors de la 16e journée de championnat (2-0), le technicien de 62 ans enregistre pour le moment le meilleur pourcentage de victoires de l'histoire de la Maison Blanche, avec 105 succès sur ses 141 matches passés sur le banc merengue (75%), et ce en prenant compte son premier passage entre 2013 et 2015, lors duquel il a remporté la Ligue des Champions en 2014.

