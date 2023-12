BL : le BvB n’avance toujours pas, match nul prolifique entre Hoffenheim et Darmstadt

Les matchs se suivent pour Edin Terzic et la situation du Borussia Dortmund ne s’arrange pas. Malgré la qualification et la première place dans son groupe de Ligue des Champions, le BvB n’avance plus du tout en championnat. Le club de la Ruhr enchaîne ce soir un nouveau match nul à domicile (1-1) contre Mayence, pourtant 17e. Van den Berg (43e) a répondu à l’ouverture du score de Brandt (23e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Dortmund 27 16 5 7 6 3 30 25 15 Mayence 10 16 -15 1 7 8 13 28

Avec une seule victoire sur les huit derniers matches de Bundesliga, le BvB perd irrémédiablement du terrain et possède 6 points de retard sur le RB Leipzig, 3e. Dans l’autre match de la soirée de cette 16e journée, Hoffenheim et Darmstadt se sont quittés sur un match nul prolifique 3-3. Les locaux peuvent avoir des regrets puisqu’ils ont mené trois fois au score grâce à Kramaric (14ee) et un doublé de Bebou (28e, 66e) mais à chaque fois Darmstadt est revenu au score par Pfeiffer (23e) et deux buts signés Starke (57e, 85e).