Nice : Francesco Farioli juge l’arrivée de Mohamed-Ali Cho

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OGC Nice à Rennes (samedi, 21 heures) lors de la 18e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Gym, Francesco Farioli, est revenu sur le profil de sa nouvelle recrue, Mohamed-Ali Cho. «C’est un joueur que nous avons beaucoup suivi. Un joueur très fort dans le un-contre-un, très explosif, c’est un ailier pur. Il peut jouer aux trois postes offensifs mais pour moi c’est un pur ailier», a tout d’abord avoué le technicien azuréen avant de détailler sur son état de forme.

«Il a un potentiel énorme au vu de sa jeunesse (19 ans). Il a eu quelques blessures qui l’ont freiné à la Real Sociedad. L’objectif premier sera qu’il retrouve de la continuité à l’entraînement, et qu’il gagne du temps de jeu. C’est un joueur sur lequel le club investit. Il y a beaucoup d’attente autour de lui, on devra savoir l’accompagner. Il peut jouer 90 minutes potentiellement. On verra aujourd’hui (vendredi) à l’entraînement. Il sera de la partie demain (samedi)», a ainsi conclu l’Italien de 34 ans.