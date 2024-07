Amicaux : Lille accroché par Malines, Troyes battu par l’UNFP

Au même titre que Monaco et le Stade de Reims, Lille était opposé au KV Malines dans le cadre d’un match amical, ce samedi. Au domaine de Luchin, les joueurs de Bruno Genesio ont fait face à une belle résistance des Belges. Malgré les difficultés rencontrées pour développer leur jeu, les Dogues ont pris l’avantage en première période grâce à un but en renard des surfaces de Rémy Cabella, à l’affût sur un tir fuyant de Tiago Santos. Lors du second acte, période au cours de laquelle Ethan Mbappé a effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs, le LOSC s’est fait piéger par une équipe belge entreprenante en concédant un penalty, immédiatement transformé, après l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Accroché par Malines (1-1), Lille tentera de retrouver le goût de la victoire face à la Gantoise, mercredi prochain. En parallèle, Troyes affrontait l’UNFP à Roissy-en-Brie. Surpris après le quart d’heure de jeu par un but de l’ancien joueur d’Angers et d’Aston Villa, Jonathan Kodjia, le club désormais relégué en National n’a jamais su inverser la tendance et s’est incliné d’une courte tête face à la formation entraînée par Damien Ott, ex-adjoint de Laurent Batlles à… l’ESTAC (0-1). Prochain test mercredi face au Paris FC pour le club aubois.