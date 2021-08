Chelsea casse sa tirelire pour Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Le mercato s'enflamme en Premier League. Après des débuts poussifs, le marché anglais s'anime enfin depuis plusieurs jours. Si Manchester City a réalisé une opération stratosphérique en s'offrant Jack Grealish, Chelsea ne demeure pas en reste. On le sait, les Blues souhaitaient ardemment le retour de Romelu Lukaku à Stamford Bridge.

L'attaquant belge qui a porté les couleurs du club londonien entre 2011 et 2014 sans jamais s'y imposer réellement (le Diable Rouge a été prêté deux fois) avait été érigé en priorité estivale par Thomas Tuchel et la direction anglaise. Figure de proue du sacre de l'Inter Milan en Serie A la saison dernière (24 buts, 10 passes décisives), l'international belge ne se voyait pas forcément quitter Milan après un exercice si abouti. Mais Chelsea n'a jamais rien lâché malgré une première offre de 100 millions d'euros plus Marcos Alonso, éconduite par les hautes sphères transalpines.

Chelsea arrache Romelu Lukaku à l'Inter

Face à l'insistance de son ancien club, Lukaku a finalement infléchi sa position et a avisé sa direction sur son désir de rallier l'Angleterre cet été. Conscient que leur équipe favorite risquait de perdre son buteur, les supporters interistes ont pris clairement position dans ce dossier en rappelant à l'ordre leurs dirigeants.

Malheureusement pour les fans du champion d'Italie, l'Inter a rendu les armes face à l'offre astronomique formulée par les Blues. Ces derniers ont hissé leur proposition à environ 130 millions d'euros pour rapatrier leur ancien attaquant. En proie à des difficultés financières depuis plusieurs mois, la formation italienne a décidé de ne pas laisser passer une incroyable opportunité de renflouer ses caisses. « L'un des attaquants les plus prolifiques du football européen, Lukaku est de retour dans le club qu'il a fréquenté dans sa jeunesse et où il a des affaires inachevées, il a porté nos couleurs entre 2011 et 2014. Le Belge a signé un contrat de cinq ans et va ajouter une puissance de feu offensive à l'équipe des champions d'Europe de Thomas Tuchel, » précise le communiqué officiel des Blues. Pour Romelu Lukaku, l'heure de la revanche a sonné...