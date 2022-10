MU : nouvelles rassurantes pour la cheville de Raphaël Varane

Voilà qui a de quoi rassurer Didier Deschamps. D'après L'Équipe, les examens passés par Raphaël Varane (29 ans) ce lundi se sont montrés rassurants. Le défenseur central français ne souffre pas d'une entorse très grave au niveau de sa cheville gauche. Les ligaments n'ont pas été touchés et les résultats ont indiqué qu'il n'y avait pas non plus d'arrachements osseux, toujours selon le quotidien sportif.

Reste maintenant à connaître la durée d'indisponibilité du champion du monde 2018. Les Red Devils ne devraient pas tarder à en dire plus à ce sujet. Raphaël Varane avait dû quitter l'Etihad Stadium dès la 40ème minute lors de la débâcle de Manchester United contre Manchester City (6-3, 9ème journée de Premier League), dimanche.