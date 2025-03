Aston Villa craint déjà le pire pour Marco Asensio

Depuis son départ du Paris Saint-Germain cet hiver, Randal Kolo Muani retrouve des couleurs du côté de la Juventus. Et il n’est pas le seul à se sentir mieux loin de la capitale française. C’est aussi le cas de Marco Asensio. Régulièrement utilisé par Luis Enrique durant la première partie de la saison, notamment en tant que faux numéro 9, l’international espagnol a dégringolé dans la hiérarchie jusqu’à se voir montrer la porte de sortie en janvier. Proposé au FC Barcelone, qui a refusé, Asensio a été approché par la Juventus, Galatasaray, la Real Sociedad, le Betis, Villarreal, Majorque ou encore Aston Villa. Et ce sont les Villans qui ont eu le dernier mot lors du sprint final du mercato d’hiver.

Des débuts canons pour Asensio

« Aston Villa est ravi d’annoncer le prêt du triple vainqueur de la Ligue des champions Marco Asensio du Paris Saint-Germain », pouvait-on lire sur le communiqué du club anglais, qui a accepté de prendre en charge l’intégralité du salaire du footballeur tant désiré par Unai Emery. Ce dernier ne regrette pas d’avoir poussé pour le recruter puisque l’ancien du Real Madrid lui donne pleinement satisfaction pour le moment. En 7 apparitions toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs (338 minutes jouées), dont 3 dans la peau d’un titulaire, il a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Son dernier but est tout chaud puisqu’il date d’hier soir lors du 1/8e de finale aller de Ligue des champions contre Bruges.

Remplaçant au coup d’envoi, il est entré à la 64e minute, alors que le score était de 1-1, pour prendre le relais de Marcus Rashford. Une entrée réussie de la part de l’Espagnol qui a participé à la victoire 3 à 1 en transformant un pénalty. Ses débuts enchantent donc tout le monde. En Espagne, on suit de près son évolution. Marca a écrit à son sujet : «Marco Asensio est en feu. Le prêt à Aston Villa a été une aubaine pour lui. Que ce soit comme titulaire ou comme remplaçant, l’ancien joueur de Majorque, de l’Espanyol et du Real Madrid continue de marquer des points.» De son côté, le joueur reste calme. «Le soutien des fans est très bon. Je suis très content de mes coéquipiers et du staff technique. Ils me donnent beaucoup de confiance donc j’essaie de faire de mon mieux. Les choses se passent bien, mais je veux marquer plus, donner plus à cette équipe. C’est mon objectif.»

Villa a déjà peur de le perdre cet été

Son coéquipier, John McGinn, est déjà sous le charme. «Asensio et Rashford ont tous deux une excellente réputation. Ils ont faim et veulent réussir. Ils travaillent tous les deux dur et n’ont pas de gros ego, du moins, nous ne les avons pas vus. Ils se sont très bien intégrés. Ce sont deux joueurs brillants et je suis ravi qu’ils soient ici.» Les supporters, eux aussi, sont tombés amoureux de Marco Asensio. Ils ont même déjà créé une chanson en son honneur, dont les paroles sont les suivantes : « il est allé à Madrid et a gagné la Liga ; il est allé à Paris et a fait la même chose ; ses chaussures sont magiques, vous savez, vous savez ; son nom est Marco, Marco Asensio.» Tout semble donc aller pour le mieux pour les Villans et Asensio. Seule ombre au tableau : l’avenir du joueur.

En effet, il a été prêté sans option d’achat par le PSG. Ce qui commence déjà à inquiéter le club de Birmingham. D’après Marca, Aston Villa, qui avait déjà tenté de le recruter avant qu’il signe à Paris, s’attend à des négociations difficiles pour Marco Asensio. Le joueur sous contrat jusqu’en 2026 à Paris se sent bien à Birmingham et aimerait rester à Villa Park. Mais les Villans n’ont pas la main et pensent que le PSG compte surfer sur le retour en forme du joueur, qui va avoir de nombreuses offres cet été, pour tenter de récupérer une belle somme d’argent ou même de l’inclure dans un deal pour signer un gros nom, comme Alexander Isak (Newcastle). En attendant d’être fixés, le bonheur est dans le prêt pour Asensio et Aston Villa.