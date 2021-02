Benoît Badiashile ne regrette pas d'avoir dit non à Manchester United

À 19 ans, Benoît Badiashile connaît sa première saison convaincante avec Monaco. Titulaire avec Disasi puis avec Maripan, le jeune défenseur central commence à justifier toutes les louanges qui lui sont faites depuis quelques années. Homme de base de Niko Kovac, il aurait pourtant pu connaître un tout autre destin s'il avait répondu favorablement à Manchester United l'été dernier mais il ne semble pas regretter son choix, comme il s'en explique à RMC.

«C'est le bon choix. Je n'ai pas connu de bonnes saisons à Monaco. On jouait le maintien. Je savoure vraiment d'être dans le haut du tableau. Continuer avec mon club formateur, c'est la bonne solution à prendre et avec la saison qu'on fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Non, je ne regrette pas du tout Manchester United », a expliqué le joueur sur les ondes de la radio ce lundi soir.