JT Foot Mercato : l’OM navigue en eaux troubles sur le mercato

Marseille patine sur son mercato !

La suite après cette publicité

L’OM débute son mercato dans le flou, toujours sans entraîneur. Plusieurs noms sont sortis dans la presse, de Fabio Grosso en passant par Christophe Galtier. Mais comme on vous l’a révélé, le favori de Pablo Longoria pour succéder au tacticien croate se nomme Marcelo Gallardo. Il a l’avantage d’être libre, mais les négociations patinent, car le coach argentin, qui a joué au PSG entre 2007 et 2008 est très exigeant et souhaiterait venir avec beaucoup d’adjoints pour renforcer le staff technique. TyC Sports révèle que l’entourage du technicien confirme des négociations avec l’OM, mais nie qu’elles soient à un stade avancé. L’autre priorité du club phocéen est de prolonger sa star Alexis Sanchez qui arrive en fin de contrat. Selon TNT Sports Chile, le Chilien aurait lié son avenir à une arrivée de Marcelo Gallardo. Au contraire, Mattéo Guendouzi ne sera pas retenu. L’OM table sur une vente du Français pour renflouer les caisses et plusieurs clubs sont intéressés. Selon Téléfoot, la Juventus, l’Inter, Aston Villa et Newcastle vont tenter le coup pour le joueur de 24 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025. Enfin, selon les informations de Faro de Vigo, le club marseillais va faire une offre comprise entre 4 et 5 M€ pour s’attacher définitivement les services de Ruben Blanco. Prêté par le Celta Vigo, le gardien espagnol a donné satisfaction en tant que doublure de Pau Lopez. Enfin vient l’épineux dossier Milik. La Juventus souhaiterait le conserver, mais n’a plus que quelques heures pour lever son option d’achat qui est fixée à 7 M€. Selon la presse italienne, la Vieille Dame ne souhaite pas l’acheter et compter négocier un nouveau prêt. L’attaquant polonais est aussi dans le viseur de la Lazio qui serait prêt à débourser 10M€.

Le clin d’œil de Modric à Benzema !

Luka Modric se trouve actuellement avec sa sélection pour préparer le final four de la Ligue des Nations. Le Croate est revenu sur le départ de Karim Benzema de la Casa Blanca et il n’en veut pas à son ancien capitaine. «Comme je l’ai dit, lorsque Karim est parti, j’ai que j’étais désolé pour cela. Mais en fin de compte, chacun choisit sa propre voie et doit décider pour lui-même, ce qui est le mieux pour son avenir et comment il veut que sa carrière évolue, où il veut jouer, où il veut être compétitif et avec qui il veut être compétitif. […] Bien sûr, pour nous, en tant qu’équipe, c’est dommage de perdre un si grand joueur, mais je voudrais le remercier pour tout ce qu’il a fait jusqu’à présent et je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.»

À lire

OM : la piste Marcelo Gallardo, une vraie bonne idée ?

Les officiels du jour :

Le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid a enfin été officialisé, pour un montant de 103 M€ ! Il sera présenté aux médias demain, comme on peut le lire dans le communiqué des Merengues. L’Ajax Amsterdam va connaître son troisième entraîneur en l’espace de six mois. Ce mercredi, le club amstellodamois a officialisé l’arrivée de Maurice Steijn sur son banc. L’ancien entraîneur du Sparta Rotterdam va ainsi prendre le relais de John Heitinga, qui avait lui-même remplacé Alfred Schreuder en février. Jean-Marc Furlan s’est engagé ce mercredi matin pour les deux prochaines saisons avec le Stade Malherbe de Caen. Il succède à Stéphane Moulin et tentera de ramener le club dans l’élite du foot français. Enfin, James Milner était libre de tout contrat et il a trouvé un nouveau club. Il reste en Premier League puisqu’il s’est engagé avec Brighton, pour une seule saison.