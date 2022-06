L'OM a-t-il vraiment besoin d'un attaquant ?

La suite après cette publicité

Les ambitions de l'Olympique de Marseille sur ce mercato estivale sont assez illisibles. Alors bien entendu, il y a quelques priorités. Axel Witsel, pour qui l'OM propose un contrat de deux ans plus un en option avec un salaire de 4 M€ par an, devrait être celui qui va remplacer Boubacar Kamara, tandis qu'un défenseur est aussi attendu. Dans ce secteur, l'OM ne désespère pas de faire revenir William Saliba, prêté la saison passée par Arsenal.

La recherche d'un gardien est aussi active au cas où Steve Mandanda déciderait de plier bagage pour aller glaner du temps de jeu ailleurs pour essayer d'être dans le groupe France pour la Coupe du Monde. Évidemment, l'un des points clés de ce mercato sera aussi de céder des joueurs. Ceux qui sont indésirables (Strootman, Amavi, Radonjic notamment), mais aussi d'autres.

Des offensifs devraient partir

On pense notamment à Bamba Dieng, dont l'agent discute avec Fribourg, et qui représente l'une des rares valeurs marchandes de l'effectif, mais aussi à Luis Henrique, qui pourrait être prêté et qui n'a jamais réussi à s'imposer chez les Phocéens. Luis Henrique, Nemanja Radonjic et Bamba Dieng, des éléments offensifs donc.

Justement, dans ce secteur, les rumeurs du moment vont bon train. On a entendu parler d'Alexis Sanchez, mais surtout de Luis Muriel (Atalanta). Mais l'OM a-t-il réellement besoin d'un attaquant quand Dieng, qui est encore là, Bakambu et Milik sont encore sous contrat à l'heure où ces lignes sont écrites ?

Un ailier gauche est pisté, un attaquant si départ

Ce qui est certain, c'est qu'il a manqué un ailier gauche sur cette partie de saison. Dimitri Payet, son âge avançant, ne peut plus tenir ce poste et Cengiz Ünder, auteur d'une bonne saison, a montré l'exemple à droite. Konrad de la Fuente, lui, n'a pas franchement été étincelant, hormis les deux premières rencontres de la saison.

C'est donc peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder. Mais le Colombien de l'équipe bergamasque n'a pas du tout ce profil, même s'il peut évidemment être décalé. En revanche, il semble avoir le profil type pour être l'attaquant rêvé par Sampaoli : un joueur techniquement doué, qui marque, mais qui décroche aussi et sait faire jouer les autres.

La question qui se pose alors, si les dernières informations à ce sujet sont justes : est-ce qu'un départ est dans les tuyaux ? Cela pourrait être celui de Bamba Dieng, comme susmentionné, mais aussi celui d'Arek Milik. Malgré les déclarations de son entourage, expliquant qu'il souhaite rester et jouer la Ligue des Champions avec l'OM, il est possible de voir partir l'attaquant qui a connu quelques mésaventures avec son coach, Jorge Sampaoli. L'OM a donc bien besoin d'éléments offensifs, même si cela ne semble pas être, pour le moment, une priorité.