OM : Alvaro Gonzalez en veut toujours à Neymar

Interviewé par le journal espagnol AS, le défenseur de l’OM Alvaro Gonzalez est revenu sur son embrouille avec la star brésilienne Neymar, lors de la victoire marseillaise au Parc des Princes en septembre 2020 (0-1). L’Espagnol de 32 ans en veut toujours à l’attaquant parisien qui l’avait accusé de propos racistes à l’époque.

La suite après cette publicité

«Personnellement je ne veux pas me souvenir de lui parce qu'il a été moche, il s’est très mal comporté envers moi d'un point de vue football mais aussi sur la vie privée » a expliqué le Marseillais. Après l’incident qui avait valu un carton rouge à Neymar, les deux joueurs s’étaient expliqués à plusieurs reprises via des publications sur les réseaux sociaux. Le Parisien et le Marseillais se retrouveront le 17 avril lors du prochain Classique.