Le Fenerbahçe va vivre une fin de mercato à 100 M€ !

Depuis plusieurs fenêtres de transferts, le football turc a clairement changé de dimension. Longtemps cantonnés à des coups opportunistes ou à des paris exotiques, les clubs stambouliotes ont retrouvé une agressivité et une attractivité dignes des grandes places fortes européennes. Galatasaray et Fenerbahçe, en véritables mastodontes du Bosphore, se livrent désormais une bataille économique et sportive sans merci, tirant l’ensemble de la Süper Lig vers le haut. Et ce mercato hivernal n’échappe pas à la règle. Dauphin de Galatasaray en championnat avec une solide deuxième place, le Fenerbahçe réalise également une campagne européenne contrastée, conclue à la 19e position de la phase de ligue en Ligue Europa - synonyme de barrages. Insuffisant pour un club aux ambitions continentales assumées. Dès lors, l’entraîneur Domenico Tedesco avait clairement fait passer le message en interne, réclamant des renforts d’envergure nécessaires pour aller chercher le titre national et surtout pour aborder les phases finales européennes avec un effectif capable de rivaliser avec les meilleures formations du continent.

Le message a été entendu par la direction, qui a frappé très fort dès les premières semaines du marché. Fenerbahçe a officialisé l’arrivée de Mattéo Guendouzi pour près de 30 M€, suivie de celle d’Anthony Musaba contre 5 M€. Deux signatures qui ont immédiatement donné le ton de l’hiver stambouliote. Le milieu français, recruté comme un leader, n’a pas tardé à justifier l’investissement consenti. Par son volume de jeu, son intensité et son leadership naturel, Guendouzi s’est rapidement imposé comme un cadre indispensable du onze de Tedesco, au point de devenir en quelques matchs l’un des hommes forts du vestiaire. Ces premiers mouvements ont envoyé un signal clair au reste du marché. Fenerbahçe ne serait pas un simple figurant, mais bien l’un des acteurs centraux de ce mercato hivernal. Déjà 2ème plus grosse masse salariale de Ligue Europa cette saison, les Sarı Kanaryalar pourraient mettre un sacré coup de pression aux favoris du Top 8 dont l’OL, le Real Betis, Aston Villa, l’AS Roma, le FC Porto ou encore Braga.

Un mercato hivernal à 100 M€ ?

Et le plus fou est sans doute encore à venir. Alors que le marché turc fermera ses portes le 2 février, le Fenerbahçe s’apprête à vivre une fin de mercato sous la forme d’un véritable marathon, avec plusieurs dossiers brûlants à boucler simultanément. Les noms de N’Golo Kanté et d’Ademola Lookman reviennent avec insistance, tandis que la presse italienne évoque également un intérêt grandissant pour Davide Frattesi, même si l’Inter bloque pour l’instant toute négociation et que le milieu se rapproche plutôt d’un prêt à Nottingham Forest. Les dirigeants turcs ont aussi tenté un coup ambitieux avec Christopher Nkunku, mais le Français a récemment fermé la porte à un départ après un match nul arraché par l’AC Milan face à la Fiorentina (1-1), rencontre lors de laquelle il a encore été décisif. En revanche, Fenerbahçe avance fort sur d’autres fronts. Comme nous vous le révélions ce matin, Sidiki Chérif, annoncé un temps au Paris FC ou à Crystal Palace, a choisi de rejoindre la Turquie malgré son jeune âge pour 25 M€. À seulement 19 ans, l’attaquant d’Angers (4 buts en 19 matchs de Ligue 1) est en négociations avancées avec le club, qui se montre confiant pour conclure rapidement.

Dans le même temps, selon plusieurs sources italiennes, un accord avait été trouvé avec l’Atalanta pour Ademola Lookman contre 40 M€, en attendant les garanties financières. Néanmoins, l’Atlético a rejoint la danse ce samedi de manière agressive et pourrait rafler la mise. Le dossier N’Golo Kanté reste central. Installé en Arabie saoudite depuis 2023, le milieu français est réceptif à l’idée d’un retour en Europe afin de maximiser ses chances de disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. Comme nous l’écrivions mi-janvier dans nos colonnes, un contrat de deux ans et demi lui a été proposé. Mais ce mercato fou ne se limite pas aux arrivées. Dans le sens des départs aussi, le Fenerbahçe est au cœur de nombreuses manœuvres. Sebastian Szymański a déjà pris la direction de Rennes, tandis que le dossier Youssef En-Nesyri reste ouvert, sans avancée décisive pour l’instant. Surtout, la rumeur Jhon Duran prend de l’ampleur du côté du LOSC. Le club nordiste, plombé par une cascade de blessures cherche désespérément un attaquant capable d’être immédiatement décisif. Selon Sky Italia, Jhon Duran pourrait rejoindre Lille sous la forme d’un prêt de six mois, lui qui appartient toujours à Al-Nassr. Entre arrivées fracassantes et départs stratégiques, le Fenerbahçe s’impose plus que jamais comme l’épicentre d’un mercato hivernal totalement débridé.