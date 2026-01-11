Christopher Nkunku rejette fermement Fenerbahce

Ce dimanche, l’AC Milan a arraché le match nul face à la Fiorentina (1-1). Un match nul important mais qui fait stagner les Rossoneri à la deuxième place du classement. Un point glané grâce à Christopher Nkunku. Après des débuts complexes en Lombardie, le milieu offensif français a remis de l’ordre dans la maison avec quelques buts importants ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Après la rencontre face à la Fio, Nkunku a repoussé l’idée d’un départ cet hiver et a rejeté l’intérêt de Fenerbahce: «Fenerbahce ? Je veux rester ici, à Milan. Ce ne sont que des spéculations. Nous avons lutté avec acharnement pour obtenir le match nul. Ensuite, nous aurions pu gagner, mais nous ne l’avons pas fait. Nous sommes un peu déçus, car nous voulions gagner ce match.»