Séville FC-Real Madrid : les compositions officielles

Alors que le Real Madrid est mal en point (4e), sur deux défaites de rang et sur trois matches sans succès en championnat, et que l'avenir de son entraîneur Zinedine Zidane s'écrit en pointillés, les Madrilènes ont affaire à un sacré morceau ce samedi. Dans l'antre de Sanchez Pizjuan, ils affrontent le Séville FC (5e), qui n'est qu'un petit point derrière au classement de la Liga et compte un match de moins. Les Andalous auront-ils digéré l'humiliation subie dans leur stade, cette semaine ? Sur cinq succès consécutifs, Séville s'était fait balayer par Chelsea et Olivier Giroud (0-4), auteur d'un quadruplé, mercredi, en Ligue des champions.

Cet après-midi, les buts de la Casa Blanca seront gardés par Courtois. Devant le portier belge, la charnière n'est autre que le traditionnel tandem Nacho-Varane, en l'absence de Ramos, toujours blessé. Mendy et Vazquez occupent les côtés. Au milieu, on retrouve le trio composé de Modric, Casemiro et Kroos. Enfin, les jeunes Brésiliens Rodrygo et Vinicius Jr évolueront aux côtés de Benzema - de retour de blessure. En face, les Andalous évolueront en 4-3-3, avec Bono dans les cages, tandis que Navas et Aleix Vidal prendront les couloirs. Au centre, c'est le duo Diego Carlos-Koundé qui est choisi. Le milieu de terrain est composé de Rakitic, Fernando et Jordan. Le flanc droit de l'attaque sera occupé par Munir, celui de gauche par Ocampos, et De Jong s'installera au centre.

Les compositions officielles

Séville FC : Bono - Navas, Koundé, Diego Carlos, Aleix Vidal - Jordan, Fernando, Rakitic - Munir, de Jong, Ocampos

Real Madrid : Courtois - L.Vazquez, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Vinicius Jr, Benzema, Rodrygo