Les jeunes du Real Madrid en ont ras le bol !

C’est un sujet qui revient de façon récurrente à Madrid, auprès des médias comme des supporters : l’utilisation des jeunes formés au club. Pour beaucoup, les joueurs issus de La Fabrica, l’académie merengue, n’ont pas assez d’opportunités en équipe première. Dans le même temps, à Barcelone, de nombreux joueurs formés à La Masia ont réussi à se faire une place chez les A ces derniers mois.

Pourtant, le centre de formation du Real Madrid reste un des meilleurs d’Europe. Cette saison par exemple, Raul Asencio est en train de prouver qu’au sein des équipes de jeunes merengues, il y a des joueurs qui peuvent être utiles pour Carlo Ancelotti. Mais comme l’indique Relevo, ses coéquipiers du Real Madrid Castilla et des U19 savent que ce qui se passe avec le défenseur central est une exception, et qu’ils seront très rares à pouvoir bénéficier des mêmes chances de se montrer.

Une belle source de revenus

Les joueurs du centre de formation, mais aussi certains membres du staff, déplorent ainsi qu’il n’y ait pas de politique de promotion en interne. L’ascenseur entre le Castilla et l’équipe première est ainsi bloqué, en grande partie parce que le club voit la formation comme une source de revenus potentiels plus que comme un vivier de joueurs capables de renforcer l’équipe première. L’été dernier, le club de la capitale espagnole a par exemple empoché plus de 20 millions d’euros en se séparant de joueurs comme Rafa Marin (Naples), Nico Paz (Côme), Juanmi Latasa (Valladolid) ou Marvin Park (Las Palmas). Sur les 15 dernières années, le Real Madrid a empoché plus de 200 millions d’euros en vendant des jeunes formés à la maison, certains n’ayant même pas débuté en A.

Même si les jeunes travaillent dans l’espoir d’y arriver, ils savent que ce sera pratiquement impossible. Ils voient aussi comment d’autres jeunes joueurs pour qui le Real Madrid a déboursé de grosses sommes, à l’image d’Endrick, doivent déjà se contenter des miettes. Une situation qui pousse beaucoup de joueurs à se chercher de nouveaux clubs avant même d’envisager un appel de l’équipe première. Et qui attriste aussi beaucoup de fans madrilènes…