Le FC Barcelone a trouvé son "pur" numéro 9, premiers contacts entre l'Inter et Olivier Giroud

Le Barça a trouvé son numéro 9

Quatre buts en trois matches. Voilà le joli bilan de Martin Braithwaite ces derniers temps avec le FC Barcelone. Arrivé l'hiver dernier en Catalogne suite à la longue blessure de Luis Suarez, le Danois est en train de prendre une nouvelle dimension au sein du club, si l'on en croit la presse espagnole. Pour L'Esportiu, c'est même clair, le Barça a trouvé son nouvel avant-centre, «son pur 9». Et enfin le remplaçant de Suarez, parti cet été à l'Atlético de Madrid. Souvent moqué depuis qu'il a débarqué chez les Blaugranas, Braithwaite semble s'imposer petit à petit et sans faire de bruit. Selon El Pais, il a convaincu tout le vestiaire et son entraîneur Ronald Koeman. Il serait désormais surnommé «le nouveau Henrik Larsson» en Catalogne.

L'Inter prend contact avec Giroud

Un quadruplé pour faire changer d'avis Frank Lampard ? Olivier Giroud a encore une fois bluffé tout le monde mercredi soir avec Chelsea sur la pelouse de Séville. Lors de la victoire des siens 4-0, il a tout simplement signé un quadruplé, faisant de lui le joueur le plus âgé à réussir une telle performance en Champions League. Cela va-t-il changer son temps de jeu famélique cette saison ? Rien n'est moins sûr. Derrière Tammy Abraham et Timo Werner dans la tête de Lampard, le Français va peut-être devoir voguer vers d'autres cieux cet hiver pour bénéficier d'une meilleure exposition en vue de l'Euro 2021. Selon Tuttosport, l'Inter serait venu aux renseignements, comme l'été dernier, et aurait pris contact avec l'entourage du joueur. Antonio Conte n'a jamais caché son admiration pour le joueur et espère que ce mercato sera enfin la bonne opportunité pour le faire venir.

La Belgique croit à «une revanche» face aux Bleus

Ce jeudi, en fin de journée, avait lieu le tirage au sort du Final 4 de la Ligue des Nations du côté de Nyon, en Suisse. Et pour ce dernier carré très attendu, l'Europe aura le droit à un affrontement entre la France et la Belgique le 7 octobre 2021 à Turin. Un nouveau duel après celui de la demi-finale épique de la Coupe du Monde 2018, remportée par les Bleus (1-0) et qui continue encore aujourd'hui d'alimenter les discussions au sein des deux pays frontaliers. Ce vendredi, le Het Nieuwsblad s'enflamme pour ce nouveau duel et demande «une revanche» à son équipe dans un peu moins d'un an. Ce duel France-Belgique fait déjà saliver !